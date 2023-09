Amira und Oliver Pocher haben die Trennung bestätigt. Ebenfalls bestätigt: Ihre Sendung ist abgesetzt. Das ist ihre erste Reaktion via Social Media.

Amira Pocher (30) und Oliver Pocher (45) haben ihre Trennung im gemeinsamen Podimo-Podcast "Die Pochers!" bekannt gegeben. "Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. [...] Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's", teilten sie ihren Fans mit.

Ebenfalls am Donnerstag wurde öffentlich, dass der Sender VOX die TV-Show "My Mom, Your Dad" mit Moderatorin Amira Pocher aus dem TV-Programm genommen hat und diese künftig nur noch im Stream via RTL+ zu sehen sein wird.

Aufregende Zeiten also, auf die Amira Pocher via Instagram mit einem Zitat reagiert hat. In ihren Stories postete sie einen kurzen Ausschnitt aus dem "MoisFearless"-Kanal. Darin wird US-Selbsthilfe-Blogger Marc Manson (39) gefragt: "Was ist dein Lieblingszitat?" Woraufhin der antwortet: "Mein Lieblingszitat ist von David Foster Wallace. Er sagt: Du wirst aufhören, dir so viele Gedanken darüber zu machen, was andere Menschen von dir denken, wenn du merkst, wie selten sie das tun."

Trennungsgerüchte seit dem Frühsommer

Trennungsgerüchte zwischen dem einstigen Promi-Traumpaar kamen im Frühsommer auf. Erstmals hatten sich Amira und Oliver Pocher Mitte Juni öffentlich zu den Ehekrise-Gerüchten geäußert und im Podcast von "schwierigen" Zeiten gesprochen. Sie nannte es "Das verflixte siebte Jahr, oder so."

Amira und Oliver Pocher lernten sich 2016 über die Datingplattform "Tinder" kennen, im Herbst 2019 gaben sie sich auf den Malediven das Jawort. Ihre Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt. Zuvor war Oliver Pocher von 2010 bis 2014 mit Alessandra Meyer-Wölden verheiratet, mit der er drei Kinder hat.