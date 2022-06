Am 10. Juni hat Justin Bieber (28) seine Fans mit einem rund dreiminütigen Video geschockt. Der Sänger erklärte darin, dass er aufgrund des sogenannten Ramsay-Hunt-Syndroms an einer halbseitigen Gesichtslähmung leide. Hailey Bieber (25), seine Ehefrau, gab jetzt im US-Fernsehen ein kurzes Gesundheitsupdate und erklärte, dass es für ihren Mann wieder bergauf gehe.

“He’s doing really well. He’s getting better every single day.” — #HaileyBieber gives an update on husband @justinbieber after he revealed Ramsay Hunt syndrome diagnosis. https://t.co/VHmQuoUers pic.twitter.com/Ou2IEqsHhf