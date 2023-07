Nach mehreren abgesagten Konzerten meldeten sich die Hollywood Vampires nun in den USA zurück. Auch Johnny Depp stand mit seinen Kollegen wieder auf der Bühne, nachdem er auf Krücken abgelichtet worden war.

Nach einer Reihe ausgefallener Konzerte in Europa und beunruhigenden Fotos, die "Page Six" zeigt, auf denen Hollywood-Star Johnny Depp (60) auf Krücken zu sehen ist, gibt es nun Entwarnung:

Beim ersten US-Tour-Stopp der Band Hollywood Vampires in Boston stand er wieder auf der Bühne. Fotos vom Auftritt posteten die Musiker auch auf Instagram. "In der letzten Nacht haben wir in Boston die Toten zum Leben erweckt. Heute Abend erheben wir uns in der SNHU Arena in Manchester, NH!", kommentierte die Band.

Alice Cooper nutzte die Auszeit

Eine Quelle am Veranstaltungsort sagte dem "People"-Magazin, dass Depp erst kurz vor der Show in Boston ankam - im Gegensatz zu Alice Cooper (75), der dem Magazin erzählte, dass er fünf Tage vor dem Konzert in der Stadt verbrachte. "Normalerweise haben wir nicht so viel Freizeit, also waren meine Frau und ich überall in und um Boston herum", sagte der Musiker und fügte hinzu, dass er "gut gegessen und Golf gespielt" habe.

Die Hollywood Vampires spielten am Samstag in Manchester, New Hampshire, und treten am Sonntag in Bethel, New York, auf.