Sam Asghari, Noch-Ehemann von Britney Spears, will laut US-Insidern seine Schauspielkarriere vorantreiben. Der ehemalige Fitnesstrainer konnte in der Vergangenheit schon einige kleinere Rollen in Hollywood-Produktionen ergattern.

Der ehemalige Fitnesstrainer Sam Asghari (29) steckt gerade mitten in seiner Scheidung von Popstar Britney Spears (41). Doch neben dieser eher unschönen privaten Angelegenheit schmiedet der 29-Jährige ganz offenbar auch bereits fleißig Zukunftspläne. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll es sich Asghari zum Ziel gesetzt haben, seine Schauspielkarriere weiter voranzutreiben.

Sam Asgharis bisherige Schauspiel-Engagements

In den vergangenen Jahren war Asghari, der seit 2016 eine Beziehung mit Sängerin Spears führte, bereits in einigen Neben- oder Gastrollen in großen US-Produktionen zu sehen. So trat er in einer Episode der Actionserie "Special Ops: Lioness" (2023) auf, die derzeit auf dem Streamingdienst Paramount+ erscheint.

Auch in drei Folgen der dritten Staffel der Comedyserie "Black Monday" (2019-2021) sowie im Cop-Thriller "Hot Seat" (2022) war Asghari in der Vergangenheit schon zu sehen. In letzterem Werk, das lediglich einen begrenzten Kinostart erhielt, spielte er neben Mel Gibson (67) und Shannen Doherty (52) einen Polizisten, und ist auch im Trailer zum Film einmal zu hören.

Nach dem Ende des derzeit laufenden Doppelstreiks der Schauspieler und Autoren in Hollywood möchte Asghari nun weitere Engagements an Land ziehen. Das haben namentlich nicht genannte Insider dem US-Portal "TMZ" verraten. Auch eine Tätigkeit als Moderator in Fernsehshows könne sich Asghari demnach vorstellen.

Nicht planen soll er indes, in seinen alten Job als Personal Trainer zurückzukehren. Seine Partnerin und spätere Ehefrau Spears hatte Asghari während seiner Arbeit im Fitnessstudio Royal Personal Training in Los Angeles kennengelernt.

Sam Asgharis Scheidung von Britney Spears

Vor rund anderthalb Wochen war bekannt geworden, dass Asghari die Scheidung von Ehefrau Britney Spears eingereicht hat. Als Scheidungsgrund meldeten US-Medien "unüberbrückbare Differenzen". Beide Eheleute haben sich mittlerweile auch öffentlich zum Ende ihrer Beziehung geäußert. "Nach sechs Jahren voller Liebe und Engagement füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unsere gemeinsame Reise zu beenden", erklärte Asghari bezüglich der Trennung auf Instagram.

Seine Ehefrau Spears schrieb ihrerseits in dem sozialen Netzwerk: "Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein [...]. Aber ich konnte den Schmerz nicht mehr ertragen, ehrlich."

Das Paar war seit 2016 zusammen. Nur 14 Monate vor Bekanntwerden der Trennung hatten sie den Bund der Ehe geschlossen. Im nun laufenden Scheidungsverfahren könnte es laut US-Medienberichten zu einem Gerichtsstreit um die Finanzen kommen. Laut des Ehevertrags soll Asghari im Falle einer Scheidung weder eine Abfindung noch ehelichen Unterhalt erhalten. Lediglich die Geschenke, die Spears ihrem Ehemann gemacht hat, dürfe er behalten.