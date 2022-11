Der Ehemann der demokratischen US-Politikerin Nancy Pelosi (82) ist vergangene Woche Opfer eines Überfalls geworden. Paul Pelosi (82) wurde dabei verletzt und musste operiert werden. Nancy Pelosi hat am Donnerstag (3. November) in einem Statement ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben: "Die Familie Pelosi ist dankbar für die wunderbare Liebe, Unterstützung und Gebete aus der ganzen Welt. Paul bleibt unter ärztlicher Aufsicht, während er seinen langen Genesungsprozess fortsetzt. Er ist jetzt zu Hause, umgeben von seiner Familie, die um Privatsphäre bittet."

The Pelosi family is thankful for the beautiful outpouring of love, support and prayers from around the world.



Paul remains under doctors’ care as he continues to progress on a long recovery process and convalescence. He is now home surrounded by his family who request privacy.