Auf seinem Twitter-Account hat Oscarpreisträger Sean Penn (61) zuletzt seine Reise aus der Ukraine zur polnischen Grenze dokumentiert. Zu Fuß habe er sich an einer kilometerlangen Schlange an Autos vorbei in Richtung Sicherheit begeben. Jetzt zeigen aktuelle Paparazzi-Aufnahmen aus Los Angeles, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, dass Penn die Heimreise nach Los Angeles geglückt ist.

Demnach seien die Fotos, die Penn gemeinsam mit seiner Noch-Ehefrau Leila George (29) beim Gassigehen mit den gemeinsamen Hunden zeigen, bereits am vergangenen Mittwoch (2. März) entstanden - also rund zwei Tage nach Penns bislang letztem Twitter-Post aus der Ukraine. Ein Zeichen dafür, dass seine Ausreise und der Rückflug in die USA ohne Komplikationen vonstattengegangen sein dürfte.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

Sean Penn