Die Influencerinnen Elena Carrière und Cathy Hummels posieren im Netz nackt vor einer Zimmerpflanze. Wird das der neue Foto-Trend in 2022?

Die ehemalige GNTM-Kandidatin Elena Carrière und Moderatorin Cathy Hummels posieren auf ihren Instagram-Profilen im Eva-Kostüm.

Nackt vor Zimmerpflanzen: Ist das der neue Promi-Trend?

Ihre nackten Körper werden lediglich von einer Zimmerpflanze bedeckt. Versuchen die beiden Influencerinnen etwa einen neuen Trend im Netz auszulösen?

So zeigt sich Elena Carrière auf Instagram:

So reagieren die Fans von Elena Carrière und Cathy Hummels

Den Instagram-Nutzern gefällt so viel Natürlichkeit. Auf beiden Profilen sind zahlreiche Komplimente wie: "Deine natürliche Ausstrahlung ist magical!", oder "du bist eine wirklich liebenswerte Frau, so schön, so hübsch, da muss man sich verlieben 🌹🌹🌹❤❤❤" zu finden.

Außerdem hinterlassen die Fans zahlreiche " 😍"- und "❤️"-Emojis. Ob sich das nackte Posieren mit einer Zimmerpflanze jetzt zum neuen Promi-Trend 2022 entwickelt, bleibt abzuwarten. Ein Nutzer zeigt sich zumindest skeptisch: "Ich bin ja voll für die Natur, aber im diesen Fall, stört die einfach h nur 😂😂😂😂😂👊".