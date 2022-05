So sieht man Natalia Wörner und Heiko Maas nur selten: Die Schauspielerin und der SPD-Politiker zeigten sich Arm in Arm und in glamourösen Outfits bei den Filmfestspielen in Cannes.

Seltener Auftritt bei den 75. Filmfestspielen in Cannes: Natalia Wörner (54) und Heiko Maas (55, SPD) haben am Freitag bei Premiere des Kinofilms "Mother and Son" einen eleganten Pärchen-Auftritt hingelegt. Die Schauspielerin begeisterte in einem hellblauen Off-Shoulder-Kleid mit XXL-Puffärmeln. Dazu wählte Wörner eine schwarze Clutch und ein Paar cremefarbene Pumps. Ihre brünetten Haare stylte sie zu einer eleganten Hochsteckfrisur. Eine zarte Goldkette mit Anhänger sowie kleine Ohrstecker machten den Red-Carpet-Look komplett. Wörner und Maas strahlen in Cannes Der SPD-Politiker entschied sich für den klassischen schwarzen Anzug. Darunter trug Maas ein weißes Hemd sowie eine ebenfalls schwarze Krawatte. Arm in Arm und mit einem Lächeln im Gesicht meisterte das Paar das Blitzlichtgewitter an der französischen Côte d'Azur.