Iman Shumpert ist amtierender Champion der US-Show "Dancing with the Stars".

Er ist nicht nur ehemaliger NBA-Champion sondern auch amtierender Sieger der TV-Show "Dancing with the Stars". Jetzt sitzt Iman Shumpert wegen Drogenbesitzes in Haft. In Texas wurde er an einem Flughafen mit Marihuana erwischt.