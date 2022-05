Zum Geburtstag von Ehemann David Burtka hat Schauspieler Neil Patrick Harris rührende Worte auf Instagram geteilt. Dort bezeichnete er seinen Lebensgefährten als "außergewöhnlichste Person, die ich kenne".

Seit 18 Jahren sind die Schauspieler Neil Patrick Harris (48) und David Burtka (47) ein glückliches Paar. Zum Geburtstag seines Gatten veröffentlichte Harris nun eine Reihe von Fotos aus dem Urlaub der beiden auf Instagram und schrieb dazu ein paar süße Zeilen über seinen Partner.

"Happy Birthday, süßer David", begann der "How I Met Your Mother"-Star den Post. "Du bleibst die einzigartigste, ehrgeizigste, bestaussehende, liebevollste, lustigste, passionierteste und einfach außergewöhnlichste Person, die ich kenne. Ich liebe dich so sehr und ich bin mehr als dankbar, mit dir mein Leben zu verbringen, dich meinen Ehemann zu nennen."

Neil Patrick Harris und David Burtka machen Urlaub in Großbritannien

Weiter schrieb er über die Zwillinge des Paares: "Gideon und Harper strahlen aufgrund deiner Leitung und Führung". Die Hingabe zu den gemeinsamen Kindern und zu Harris sei "super, großartig und fantastisch".

Abschließend wünschte Harris Burtka, dass er den gemeinsamen Urlaub in Großbritannien genieße und dort ein paar tiefe Atemzüge nehmen könne. Denn er vermute, dass dieses Jahr für Burtka das aufregendste und arbeitsreichste seines Lebens sei.

Neil Patrick Harris und David Burtka lernten sich 2004 kennen. 2010 wurden die beiden Eltern der Zwillinge Harper und Gideon, die von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Die Hochzeit folgte 2014 in Italien. Burtka ist ebenfalls Schauspieler, nebenher aber auch noch Küchenchef seines eigenen Restaurants.