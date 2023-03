Schauspieler Gabriel Basso als FBI-Agent Peter Sutherland in "The Night Agent".

Nach dem Blitz-Erfolg der Action-Serie "The Night Agent" hat Netflix jetzt die zweite Staffel bestellt. Geplant sind zehn neue Folgen des Agenten-Thrillers. Die erste Staffel war bereits in den ersten Tagen nach dem Start in 93 Ländern in den Top Ten.