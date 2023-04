Oscarpreisträgerin Reese Witherspoon und ihr erster Ehemann Ryan Phillippe feierten gemeinsam auf der Party ihres Sohnes Deacon. Der 19-jährige Musiker stellte sein neues Album vor.

Sie gilt als eine der reichsten Schauspielerinnen der Welt - und sie ist seit Kurzem wieder Single. Oscarpreisträgerin Reese Witherspoon (47) zeigte jetzt, wie wichtig ihr trotz ihrer zweiten Scheidung die Familie ist. Auf einer Party ihres Sohnes Deacon (19) feierte sie gemeinsam mit Deacons Vater, ihrem ersten Ehemann Ryan Phillippe (48).

Die Schauspielerin erschien in Jeans und einem roten Pailletten-Blazer, posierte strahlend für Familien-Fotos, die ihr Ex auf Instagram teilte. Anlass für die Party: Musiker-Sohn Deacon stellte sein neues Album vor.

"Die Kinder haben Vorrang"

Witherspoon und Phillippe waren von 1999 bis 2007 verheiratet; nach der Scheidung behielten sie das gemeinsame Sorgerecht für Deacon und Tochter Ava (23). Beide betonten immer wieder, wie wichtig ihnen ein gutes Co-Parenting sei: "Als geschiedener Elternteil muss man an diesen Punkt kommen, an dem nicht man selbst, sondern die Kinder Vorrang haben", sagte Ryan Phillippe einmal in einem Interview.

Witherspoon (geschätztes Vermögen: 400 Millionen Dollar) hatte im März die Trennung von ihrem zweiten Ehemann Jim Toth (52) bekannt gegeben. Mit ihm war sie seit 2011 verheiratet, Sohn Tennessee ist 10. Auch mit Toth möchte die Schauspielerin so friedvoll wie möglich für das gemeinsame Kind da sein: Tennessee, so die 47-Jährige, habe "oberste Priorität".