Journalistin Franca Lehfeldt hat sich mit einer Agentur selbstständig gemacht. Die Ehefrau von Christian Lindner verrät, mit welchem Sportstar sie jetzt zusammenarbeitet.

TV-Moderatorin Franca Lehfeldt (34) hat sich selbstständig gemacht. Die 34-Jährige verrät, wer die erste Kundin in ihrer Agentur für Marketing und Kommunikation ist. Laut "Bunte" hat die Dressurreiterin und siebenfache Olympiasiegerin Isabell Werth (54) Lehfeldt als Beraterin engagiert. "Wir haben uns vor einigen Jahren über den Reitsport kennengelernt", erzählt Lehfeldt, die selbst seit vielen Jahren im Sattel sitzt, dem Magazin. Isabell Werth erklärte: "Als ich erfahren habe, dass Franca sich selbstständig machen möchte, gab ein Wort das andere." Sie stelle die richtigen Fragen, so Werth zu "Bunte". "Sie hat den Mut zum Unternehmertum, liebt, was sie tut und besonders wichtig: Zwischen uns stimmt die Chemie."

Der "Bild"-Zeitung sagte Lehfeldt zu ihrer neuen Aufgabe bei Isabell Werth, sie sei in deren Team zuständig für das Projektmanagement in den Bereichen Kommunikation - Social Media, Pressearbeit, Aufbau der digitalen Formate - und Marketing.

Ankündigung im Oktober

Im Oktober hatte Franca Lehfeldt, die seit dem vergangenen Jahr mit Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (44) verheiratet ist, angekündigt, dass sie beruflich neue Wege einschlägt. Ihren Job als Politik-Journalistin beim Nachrichtensender Welt hat sie an den Nagel gehängt und ihre Agentur für Kommunikation und Marketing gegründet. "Wenn Du jetzt nicht springst, springst Du nie ... dieser Gedanke hat mich in den letzten Monaten beschäftigt und schließlich habe ich mich entschieden: Ich springe!", erklärte die Moderatorin und Reporterin ihre Entscheidung damals auf Instagram.

Die gebürtige Hamburgerin machte sich als Reporterin zunächst beim Privatsender RTL einen Namen und wurde dort 2021 Chefreporterin für Politik-Magazine. Außerdem arbeitete sie fünf Jahre für "RTL News". Erst im vergangenen Jahr wechselte sie zum Sender Welt. 2018 machten sie und Christian Lindner ihre Beziehung öffentlich, die beiden heirateten am 7. Juni 2022 auf Sylt.