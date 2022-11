Die Gerüchte um ein Ende von Rammstein sind neu entflammt: Am gestrigen Donnerstag (24.11.) wurde das Video zum Song "Adieu" veröffentlicht. Darin stürmen die Bandmitglieder schwer bewaffnet ein prunkvolles Gebäude und liefern sich mit dem Sicherheitspersonal einen Kugelhagel.

In dem Video ist das Ziel der Band, zu den in einer Kerker-Hölle angeketteten "Verdammten" zu kommen. Im Text dazu wird über den Tod und das Ende sinniert, im Refrain heißt es: "Adieu, Goodbye, Auf Wiedersehen, den letzten Weg musst du alleine gehen / Ein letztes Lied, ein letzter Kuss, kein Wunder wird geschehen / Adieu, Goodbye auf Wiedersehen, die Zeit mit dir war schön". Zum Schluss liegen alle Bandmitglieder tot auf den Böden und Treppen des erstürmten Gebäudes und der Titel des Songs wird noch einmal eingeblendet.

Kein Wunder, dass viele Fans in Video, Text und Titel eine Abschieds-Nachricht lesen. "Wegen diesem Song habe ich schon damit gerechnet, dass es ihr letztes Album sein könnte. Nach dem Video habe ich Angst, ich könnte Recht haben", schreibt ein User auf Twitter zur Videoankündigung. Ein anderer fragt: "Warum macht mich das traurig?", woraufhin jemand antwortet: "Weil es sich anfühlt, als wäre es ein Ende." Manche Fans spekulieren auch, dass sich "nur" der Stil der Band ändern würde: "Was soll das bedeuten? Wollen sie damit sagen, dass es Rammstein nicht mehr geben wird? Oder dass sie jetzt Pop-Musik machen?", heißt es etwa.

Watch Rammstein's new video "Adieu", directed by @SpecterBerlin , at https://t.co/GPAhPqH2Fm now!https://t.co/eUWJM4Vv9D