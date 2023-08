In der beliebten ARD-Telenovela "Rote Rosen" gibt es ein neues Traumpaar: Sebastian Deyle und Diana Staehly starten als Dr. Klaas Jäger und Jördis Kilic.

Telenovela-Fans können sich auf ein neues Traumpaar im TV freuen: In der beliebten ARD-Serie "Rote Rosen" (montags bis freitags um 14:10 Uhr und in der Mediathek) starten die Schauspieler Sebastian Deyle (45) und Diana Staehly (45) als Dr. Klaas Jäger und Jördis Kilic.

Die Story: Jördis ist eigentlich glücklich verheiratet und plant jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, eine Weltreise. Zu einer Hochzeitseinladung fährt sie nach Lüneburg und trifft dort den Arzt Dr. Klaas Jäger. Die beiden fühlen sich sofort voneinander angezogen und verbringen die Nacht zusammen. Danach beschließen beide: Das darf sich nie wiederholen!

"Ein Jugendtraum geht in Erfüllung"

Sebastian Deyle freut sich, mal einen Arzt spielen zu können: "Mit der Rolle des Dr. Klaas Jäger geht für mich als Schauspieler und bekennender 'Schwarzwaldklinik'-Fan ein Jugendtraum in Erfüllung. Endlich Chefarzt - meine Mutter wäre stolz und auch die Nachbarn wissen jetzt, dass aus dem Bub noch was geworden ist - mehr geht nicht!"

Diana Staehly: "Ich bin sehr glücklich und freue mich auf diese Staffel der 'Roten Rosen'. Nach drei Tagen hatte ich das Gefühl, schon drei Monate dabei zu sein."

"Rote Rosen" ist die erste deutsche Telenovela, bei der eine Frau von Mitte vierzig im Mittelpunkt steht. Die ARD-Serie wird seit November 2006 ausgestrahlt. Auch in der Schweiz und in Österreich ist sie zu sehen, seit 2008 läuft sie auch im italienischen Fernsehen unter dem Titel: "My Life - Segreti e passioni".