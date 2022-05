Mit einer hellblauen Babyshower voller Luftballons und Stoffbären feiert Nicky Hilton die bevorstehende Geburt ihres dritten Kindes. Auf Instagram lässt sie ihre Fans daran teilhaben.

Nicky Hilton (38) erwartet in Kürze ihr drittes Kind und feierte die bevorstehende Geburt nun mit einer luxuriösen Babyshower-Party. Schwester Paris (41) war Gastgeberin und sorgte für die passende Deko mit Hunderten hellblauen Luftballons und Stoffbären. Kaum zu übersehen: Es wird ein Junge!

"Mit so viel Liebe überschüttet"

Die bald dreifache Mutter setzte ihren Babybauch im ebenfalls hellblauen Maxikleid mit Spitze der Marke alice + olivia in Szene. Auf Instagram teilte die 38-Jährige am Montag mehrere Bilder der Party, darunter ein Foto, auf dem sie mit Schwester Paris posiert. Weitere Fotos zeigen hellblaue Cakepops, einen Kuchen in Bärenform und ein Foto ihrer beiden Töchter Lily Grace Victoria (5) und Theodora Marilyn (4). "Mit so viel Liebe überschüttet", schreibt Hilton zu dem Post. "Ich habe jede Minute genossen!"

Paris Hilton teilte weitere Fotos des Events und schrieb: "Ich kann es nicht erwarten, meinen Babyneffen kennenzulernen!"

Nicky Hilton ist seit 2011 mit James Rothschild (37), einem Erben der Rothschild-Familie, liiert. 2015 heirateten die beiden in London. Im Juli 2016 kam die erste Tochter des Paares zur Welt, im Dezember 2017 die zweite. Anfang Februar 2022 gab Hilton via Instagram bekannt, dass sie und Rothschild ihr drittes Kind erwarten.