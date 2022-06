Der "Spider-Man"-Star Tom Holland feiert am 1. Juni seinen 26. Geburtstag. Zendaya veröffentlichte am Mittwoch ein süßes Bild der beiden. Bestätigt sie damit ihre angebliche Liebe?

Tom Holland wird am heutigen 1. Juni 26 Jahre alt. Zur Feier des besonderen Tages veröffentlichte seine Schauspielkollegin Zendaya (25) einen süßen Schnappschuss bei Instagram. Der "Spider-Man"-Star umarmt sie auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme innig von hinten. Bestätigt sie damit die angebliche Liebe der beiden?

Denn damit nicht genug: Im beigefügten Kommentar schreibt Zendaya, dass Holland derjenige sei, "der mich am glücklichsten macht". Dazu setzt sie ein Herzchen und wünscht Holland alles Gute zu seinem Ehrentag. Mehr als zehn Millionen Likes sammelte der Beitrag in nur rund zwei Stunden. Und auch der Schauspieler kommentierte den Post. Holland ließ drei Herz-Emojis da.

Keine Kontrolle über ihre Privatsphäre

Dass die beiden ein Paar sein sollen, wird schon lange gemunkelt. "Page Six", die Promiseite der "New York Post", veröffentlichte etwa im Sommer 2021 Bilder, auf denen sich die beiden in einem Auto offenbar küssen sollen. Und auch Jahre zuvor hatte es bereits entsprechende Liebesgerüchte gegeben. Damals dementierten die Stars jedoch die Spekulationen und erklärten, sie seien nur "Freunde".

Beide Stars sprechen nicht häufig über ihr Privatleben. Im vergangenen November sagte Holland dem Männermagazin "GQ" jedoch: "Eine der Kehrseiten unseres Ruhmes ist, dass unsere Privatsphäre nicht mehr wirklich in unserer Kontrolle liegt - und ein Moment, von dem du denkst, dass ihn zwei Menschen miteinander teilen, die sich gegenseitig sehr lieben, ist nun ein Augenblick, der mit der gesamten Welt geteilt wird."