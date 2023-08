Erst hat er seine "Stranger Things"-Figur geoutet, später folgte Schauspieler Noah Schnapp selbst. In einem Interview hat der Jungstar nun verraten, dass er wohl noch immer nicht über seine Homosexualität gesprochen hätte, wenn er nicht Will gespielt hätte.

"Er ist schwul und er liebt Mike." In einem Interview mit "Vanity Fair" sprach Noah Schnapp (18) im Sommer 2022 aus, was Fans von "Stranger Things" schon lange ahnten. Seine Figur Will hegt Gefühle für seinen besten Freund Mike, gespielt von Finn Wolfhard (20). Vorher hatte sich Noah Schnapp bei Fragen nach Wills Sexualität nie wirklich festlegen wollen.

Im Januar 2023 outete Noah Schnapp sich dann selbst als homosexuell. Erst gegenüber seiner Familie und dann in einem TikTok-Video vor seinen Fans. Er habe seinen Eltern "endlich erzählt, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang verängstigt im Schrank verbracht hatte", schrieb er zu einem Lip-Sync-Clip. "Wissen wir", sei nur die Reaktion seiner Eltern gewesen. "Ich denke, ich bin Will ähnlicher als ich dachte", schrieb Schnapp außerdem zu dem Video.

"Wenn ich diese Figur nie gespielt hätte, hätte ich mich wohl nie geoutet"

In einem neuen Interview mit "Variety" hat Noah Schnapp nun darüber gesprochen, wie sehr ihm seine Rolle in "Stranger Things" bei seinem Outing geholfen hat. "Als ich erst einmal begriffen hatte, dass Will schwul ist, ging es mit exponentieller Geschwindigkeit weiter, bis ich es selbst akzeptierte", sagte er zu "Variety".

"Ich wäre an einem ganz anderen Punkt, wenn ich nicht Will porträtiert hätte", so Schnapp weiter. Es habe ihm geholfen, seine eigene Sexualität zu "umarmen und zu akzeptieren". "Ich denke, wenn ich diese Figur nie gespielt hätte, hätte ich mich wohl nie geoutet", resümiert Schnapp. Die positiven Reaktionen, die Wills Outing vonseiten der Öffentlichkeit und den "Stranger Things"-Fans erhielt, hätten ihn selbst ermuntert.