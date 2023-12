Barack Obama hat wie jedes Jahr seine Lieblingsfilme mit seinen Followern geteilt. Doch diesmal überrascht seine Auswahl: Eigene Filme dominieren die Liste. Und der Blockbuster des Jahres ist gar nicht dabei.

Barack Obama (63) hat nun auch sein traditionelles "Best-of" der seiner Meinung nach besten Filme des Jahres veröffentlicht. Die 13 Filme umfassende Liste steht 2023 allerdings stark unter dem Einfluss seiner eigenen Projekte, die er mit seiner Produktionsfirma Higher Ground veröffentlicht hat.

Obama: "Ich bin voreingenommen"

So besetzen die ersten drei Plätze der Lieblingsfilme des Ex-Präsidenten die Filmbiografie "Rustin", der Netflix-Thriller "Leave The World Behind" und die Musikdoku "American Symphony". "Ich bin voreingenommen", schreibt Obama dazu in seinem Post auf X und Instagram, "weil diese Filme von Higher Ground produziert wurden, aber sie sind tatsächlich drei der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe.

Die weitere Liste führt etwa das Historien-Drama "Oppenheimer" mit Cillian Murphy (47) in der Hauptrolle auf sowie "Anatomie eines Falls" mit der deutschen Schauspielerin Sandra Hüller (45) und "Air: Der große Wurf" von Ben Affleck (51). "The Holdovers", "BlackBerry", "American Fiction", "Die Unschuld", "Past Lives - In einem anderen Leben", "Polite Society" und "A Thousand And One" komplettieren die Liste.

In seinem Post geht Obama auch auf den Streik der Hollywood-Autoren und -Autorinnen ein. "Anfang dieses Jahres streikten Autoren und Schauspieler, um für bessere Arbeitsbedingungen und besseren Schutz einzutreten. Dies führte zu wichtigen Veränderungen, die die Branche zum Besseren verändern werden. Hier sind einige Filme, die ihre harte Arbeit im letzten Jahr widerspiegeln."

Follower sind schockiert: Wo ist "Barbie"?

Der Film, über den dieses Jahr aber am meisten gesprochen wurde, fehlt in der Liste: "Barbie". Das ist auch das mit Abstand größte Thema in den Kommentarspalten. So schlossen sich schon zehntausende Follower dem Kommentar an: "Bei allem Respekt Mr. Präsident, wo zur Hölle ist Barbie?". Ein weiterer sehr beliebter Kommentar spielt mit Ryan Goslings (43) Performance des Ken: "Diese Liste ist nicht Kenough." Ein anderer Follower unterstellt Obama gar: "Obamas Barbie-Hass ist bestätigt."

Barack Obama veröffentlicht traditionell gegen Jahresende seine Jahres-Bestenlisten. Darin informiert er seine Follower über seine persönlichen Lieblingsfilme, Lieblingssongs und Lieblingsbücher. Nach Büchern und Filmen fehlt für 2023 nur noch die Liste der Lieblingsmusik des ehemaligen US-Präsidenten.