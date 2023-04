Der amtierende US-Präsident Joe Biden (80) hat seine erneute Kandidatur für das Weiße Haus erklärt. In einem auf Twitter veröffentlichten Video kündigt er als zentrale Wahlkampfthemen einen Kampf für die traditionell in den USA hochgeschätzten persönlichen Freiheiten an. "Jede Generation erlebt einen Moment, in dem sie für die Demokratie und ihre grundlegenden Freiheiten eintreten muss. Ich bin der Meinung, dies ist unserer", schreibt Biden auf dem Kurznachrichtendienst zu Bildern von Donald Trump (76), dem sogenannten Sturm auf das US-Kapitol sowie Demonstrationen für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche.

Auch Bidens ehemaliger Konkurrent Donald Trump hat bereits für die Republikaner seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Sollte sich Trump bei den parteiinternen Vorwahlen durchsetzen, würde sich 2024 das Duell des Jahres 2020 zwischen dem 45. und 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten wiederholen. Zum Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre Biden 86 Jahre alt.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly