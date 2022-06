Im Rahmen des Nato-Gipfels haben König Felipe und Königin Letizia in Madrid zum großen Gala-Dinner eingeladen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz war am Dienstag anwesend.

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern hat jüngst sein Ende gefunden, da ging es für Bundeskanzler Olaf Scholz (64) auch schon weiter nach Spanien. Beim Nato-Gipfel in Madrid ist der SPD-Politiker am Dienstag von König Felipe VI. (54) und Königin Letizia von Spanien (49) im Königspalast herzlich empfangen worden, wo die spanischen Royals zum großen Gala-Dinner eingeladen haben.

Bei dem Treffen erschien Scholz im schlichten schwarzen Anzug. Darunter trug er ein weißes Hemd und eine nachtblaue Krawatte mit weißen Punkten. Auch König Felipe hielt es mit einem Anzug und blauer Krawatte klassisch schick. Königin Letizia warf sich in ein schwarzes Midikleid mit Taillengürtel. Dazu trug sie schwarze Pumps, silberne Hängeohrringe und ein silbernes Armband.

Joe Biden und Co. beim Gala-Dinner

Alle drei strahlten bei dem besonderen Treffen im spanischen Königspalast und gaben sich die Hand. Beim Gala-Dinner anwesend waren unter anderem auch US-Präsident Joe Biden (79), der britische Premierminister Boris Johnson (58), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (44), der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (68) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (63).