Oliver Pocher schickt seiner Noch-Ehefrau Amira Pocher einen "vermutlich letzten" öffentlichen Geburtstaggruß, der emotionaler nicht sein könnte.

Oliver Pocher (45) und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher gaben Ende August ihre Trennung bekannt. Seither kämpft der Comedian mit offenem Visier um die Mutter seiner beiden jüngsten Söhne. Zu ihrem 31. Geburtstag am heutigen Donnerstag (28.9.) veröffentlichte er in den frühen Morgenstunden einen Glückwunsch-Post bei Instagram, der vielen Followerinnen und Follower die Tränen in die Augen treiben wird.

"Liebe Amira, ich habe in den letzten Jahren Dir hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert und werde es auch, ein vermutlich letztes Mal, dieses Jahr machen. Traditionen sollte man nicht ändern", beginnt er seine überraschend emotionale Nachricht.



"Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem Du keine Liebe mehr für mich empfunden hast. Wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um Dich glücklich zu machen. Da habe ich als Ehepartner versagt", fasst er die aktuelle Situation reumütig zusammen.

Oliver Pocher: "Ich hatte das Gefühl, wir waren als Team am stärksten"

In Anbetracht der vielen genannten Errungenschaften, die sie sich mehr oder weniger gemeinsam erarbeitet haben, betont er das bis zur Trennung starke Teamwork im Hause Pocher: "Ich hatte das Gefühl, wir waren als Team am stärksten, doch Gefühle sind halt nicht die Realität (und kein Helene Fischer Song)", schreibt er.

"Ich wäre gerne noch lange der Partner an Deiner Seite geblieben, doch das zu akzeptieren ist der schwierigste Teil am Ende dieser Beziehung für mich. Ich habe es schmerzlich verstanden und werde es akzeptieren (müssen)", fügt der in Hannover geborene Entertainer hinzu.

Neben einem eher klassischen "Ich wünsche Dir alles Gute und dass Du das, was Du suchst in Deinem neuen Lebensjahr und Lebensabschnitt finden wirst", bringt er auch einen möglichen Nachfolger ins Spiel: "Vielleicht macht es jemand anders besser und Dich glücklicher. Es wäre Dir zu wünschen, da ich Dich als lebensfrohen, glücklichen Mensch kennen (und lieben) gelernt habe. Unsere zwei wundervollen Jungs werden uns an das erinnern, was wir mal aneinander geliebt haben. Happy Birthday", so Pocher.

Bittersüßer Tinder-Kommentar

Doch Pocher wäre nicht Pocher, wenn er nicht auch hier ein bittersüßes Späßchen einfügen würde und so schließt er seinen Geburtstagsgruß in Anspielung auf ihrer beider Kennenlernen mit: "P.S.: Wann ist der richtige Zeitpunkt sein Tinder-Profil wieder zu aktivieren, obwohl es jemand wie Dich kein zweites Mal gibt...!?"



Zu den liebevollen Zeilen postete Oliver Pocher zehn berührende Erinnerungsfotos: zwei von der Hochzeit, zwei mit ihren Kindern, ein Babybauchfoto, eines aus ihren Wendler-Parodie-Zeiten, eines von hinter den "Let's Dance"-Kulissen, Urlaubsfotos und ein gemeinsames Backstage-Foto mit Musiker Xavier Naidoo (51) - dazu gehört vermutlich sein abschließendes "P.S.S.: Xavier Naidoo kann jetzt gerne wieder auf Tour gehen! Reicht jetzt mit der Auszeit..."

"Ich geh' jetzt heulen, ciao" - Follower und Followerinnen zu Tränen gerührt

Die Followerinnen und Follower zeigen sie tief berührt von der Nachricht. Zu lesen sind Kommentare wie diese: "So viel Liebe und offene Worte hätten viele Dir nicht zugetraut, wir haben das erste Mal mitten in Dein Herz geschaut." Oder: "Tolle Worte und sehr mutig, sich so verletzlich zu zeigen. Ich hoffe Amira weiß, was sie an dir hatte." Oder: "Wow, solch schönen Worte selten von dir gehört. Und man merkt wie ehrlich sie sind und wie weh sie tun... echt sooo schade. Und dein PS. Einfach zu süß." Oder: "Bin ich die Einzige, die das Gefühl hat, dass Amira wirklich die Liebe seines Lebens ist/war, bei der er angekommen ist und mit der er ernsthaft alt und schrumpelig werden wollte?! Das bricht einem wirklich das Herz."

Oder einfach: "Ich geh' jetzt heulen, ciao", woraufhin viele antworten "Ich komm' mit" etc.

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser hat den Post ebenfalls schon gelesen und schreibt: "Du liebst sie..." "Ex-Bachelor" Andrej Mangold (36) kommentiert: "Sehr echt und liebevoll geschrieben. Bin ehrlich: Hätte ich von dir in dieser Form und vor allem öffentlich nie erwartet, umso stärker. Ich hoffe, der Schmerz vergeht und du siehst schon ganz bald, warum das so kommen sollte. Alles Gute dir weiterhin und bis bald mal."

Trennung nach sieben Jahren und zwei gemeinsamen Söhnen

Nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern haben sich die Pochers getrennt. Erste Gerüchte waren im Juni aufgekommen. Bestätigt haben sie das Ehe-Aus Ende August in einer Podcast-Folge. "Es wäre mal Zeit, die Leute aufzuklären. [...] Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können. Wir sind getrennt. Das war's", teilten sie ihren Fans damals mit.

Seither lässt der Comedian keine öffentliche Gelegenheit aus, um an die schönen und liebevollen Zeiten zu erinnern. Auch Amira Pocher lässt das nicht kalt, immer wieder gibt es Tränen bei gemeinsamen Podcast-Aufnahmen.