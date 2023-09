Die US-Stars Oprah Winfrey und Dwayne Johnson haben einen Hilfsfonds für die Opfer der Brände auf Maui gestartet und selbst zehn Millionen Dollar gespendet.

Nach den Waldbränden auf der hawaiianischen Insel Maui haben Talk-Ikone Oprah Winfrey (69) und Hollywood-Star Dwayne Johnson (50) Direktzahlungen an die Opfer versprochen. Die Mega-Stars haben gemeinsam einen Fonds gegründet. Der "People's Fund of Maui" möchte monatliche Zahlungen in Höhe von 1.200 US-Dollar an die Tausenden Opfer der Brände leisten, die diesen Monat die Insel heimgesucht haben. Die beiden US-Stars spendeten zum Auftakt der Spendenaktion zehn Millionen US-Dollar und bitten, es ihnen gleichzutun.

Die Zahl der Todesopfer liegt offiziell bei 115, viele werden aber drei Wochen nach dem Unglück immer noch vermisst. Das Geld geht an Erwachsene, deren Häuser durch die Waldbrände in Lahaina und Kula auf Maui zerstört wurden. Es steht Hausbesitzern und Mietern zur Verfügung, nicht jedoch Eigentümern, die nicht in den zerstörten Gebäuden wohnen.

Direkthilfen an Familien und Einzelpersonen

"In enger Zusammenarbeit mit einem Beirat und der Unterstützung der örtlichen Gemeinde und angesehener Ältester wird dieser neue Fonds als Brücke dienen, um den betroffenen Familien und Einzelpersonen direkt Geld zur Verfügung zu stellen, damit diese persönlich entscheiden können, wie sie die Mittel am besten für sich selbst verwenden", erklären die beiden Stars die Spendenaktion in einem Instagram-Video. "Wir sind überaus dankbar, dass wir mit angesehenen Gemeindevorstehern von Maui zusammenarbeiten dürfen, um den 'People's Fund of Maui' ins Leben zu rufen. Diese Vorreiter bieten ihre Unterstützung an, um sicherzustellen, dass unser Fonds das Geld direkt in die Hände der am stärksten betroffenen Personen legen kann."

Zuvor hatte die Federal Emergency Management Agency (Fema) eine erste Zahlung von 700 US-Dollar für den unmittelbaren Bedarf angeboten, viele kritisierten das als zu wenig.

Oprah Winfrey lebt teilweise auf Maui, The Rock lebte als Kind auf Hawaii und ist teilweise samoanischer Abstammung.