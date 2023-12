Patrick Schwarzenegger und Abby Champion wollen heiraten: Die beiden haben sich nach acht gemeinsamen Jahren verlobt. Das gaben der Sohn von Arnold Schwarzenegger und seine Modelfreundin nun bekannt.

Eine Hochzeit steht an im Hause Schwarzenegger. Patrick Schwarzenegger (30) und seine langjährige Freundin Abby Champion haben sich verlobt. Das teilten die beiden mit einem gleichlautenden Post am Dienstag ihren Followerinnen und Followern mit.

Zwei der vier Fotos zeigen das glückliche Paar in winterliche Kleidung gehüllt an einem Strand, den ein großes Herz aus roten Rosen ziert. Auf dem ersten Bild steht der Verlobungsring im Mittelpunkt. Auf dem vierten sind die beiden endlich wieder im Warmen und freuen sich gemeinsam mit Freunden und der Familie nebst Sahnetorte über den feierlichen Anlass. Der Kommentar des frisch verlobten Paares lautet: "Forever and ever" (Dt. "Für immer und ewig").

Viele Promis gratulieren

Die Verlobung macht nicht nur die direkt Beteiligten glücklich. In den Kommentaren häufen sich auch Promi-Glückwünsche. "Jetzt kann ich glücklich sterben", schreibt etwa Schauspieler Taylor Lautner (31). Die Model-Kolleginnen Sara Sampaio (32) und Toni Garrn (31) gratulieren ebenfalls von Herzen. Genauso wie Schauspielerin Bella Throne (26). Auch Schwarzeneggers Schwester Katherine (34) freut sich über den Familienzuwachs. Sie repostete die schöne Nachricht in ihren Stories und kommentierte mit: "Freude, Freude, Freude - ich liebe die beiden so sehr".

Patrick Schwarzenegger und Abby Champion sind seit 2016 offiziell ein Paar.

Patrick ist der älteste Sohn des österreichisch-amerikanischen Schauspielers und Ex-Politikers Arnold Schwarzenegger (76). Gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Maria Shriver (68) bekam er zudem die Töchter Katherine und Christina (geb. 1991) sowie Sohn Christopher (geb. 1997). Arnies fünftes Kind, Sohn Joseph, kam ebenfalls 1997 zur Welt. Dessen Mutter ist eine langjährige Hausangestellte.