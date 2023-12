Kurzfristige Show-Absage: Der Star-Comedian Pete Davidson streicht mehrere seiner geplanten Comedy-Shows. Einen Grund dafür nennt er seinen Fans jedoch nicht.

Pete Davidson (30) hat mehrere Termine seiner geplanten Solo-Comedy-Shows gestrichen. In einer E-Mail an die Gäste hat er die Vorstellungen für Freitag und Samstag abgesagt. Das berichtet "Deadline". Den Auftritt von Freitag strich er nur wenige Stunden vorher. Auch mehrere Shows im nächsten Jahr seien storniert worden.

Davidson verrät keinen direkten Grund

"Bitte beachten Sie, dass die Pete-Davidson-Aufführungen, die am Freitag, den 22. Dezember, und Samstag, den 23. Dezember, im Beacon Theatre stattfinden sollten, abgesagt wurden", hieß es in der E-Mail an die Inhaber der Tickets. Die Käufer sollen eine Rückerstattung des Ticketpreises erhalten, alternative Termine wurden nicht vorgeschlagen. Auch eine eindeutige Begründung dafür fehlt bislang, die Comedy-Show wurde offiziell wegen "unvorhergesehenen Umständen" abgesagt.

Lange Zeit machte dem Moderator seine psychische Gesundheit zu schaffen. Außerdem stand er wegen Drogenmissbrauchs in der Öffentlichkeit. Anfang diesen Jahres hatte er sich in einer Reha-Klinik aufgehalten, um seine Probleme zu bekämpfen.

Star-Comedian ist als Schauspieler bekannt

Pete Davidson gehört seit 2014 zum Cast der berühmten US-Comedy-Show "Saturday Night Life". Neben seiner Karriere als Comedian ist er auch als Schauspieler unterwegs, etwa in der Horrorkomödie "Bodies, Bodies, Bodies" (2022) oder in "The Suicide Squad" (2021). Pete Davidson ist dafür bekannt, dass er in Sachen Liebesleben bereits bei sehr begehrten Promi-Frauen landen konnte. Dazu sollen Ariana Grande (30), Kaia Gerber (22), Kate Beckinsale (50), "Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor (28), Kim Kardashian (43) oder Emily Ratajkowski (32) gehören.