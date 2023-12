Dass Kim Kardashian gerne einmal mit Photoshop bei ihren Instagram-Bildern nachhilft, ist nichts Neues. Bei einem aktuellen Foto scheint ihr nun eine Panne unterlaufen zu sein.

Hätte Kim Kardashian (43) hier besser hingucken sollen? Auf Instagram hat der Reality-Star vor wenigen Tagen eine Fotoreihe vom pompösen Weihnachtsfest des Kardashian-Clans gepostet, das in ihrer festlich geschmückten Luxus-Villa in Los Angeles stattgefunden hat. Einer der Schnappschüsse hat nun jedoch eine Diskussion im Netz ausgelöst. Der Grund: Beim vierten Bild sieht es auf den zweiten Blick so aus, als hätte die 43-Jährige zwei Daumen an einer Hand. Eine Photoshop-Panne?

Ein Daumen zu viel

"Warum hast du zwei Daumen auf Foto 4?", fragt etwa auch eine Userin in einem Kommentar, der bereits fast 5.000 Likes hat. Den Doppel-Daumen merkt auch eine andere Person an und fügt hinzu, dass zudem ein Arm in dem Foto fehle. "Wann hast du einen dritten Daumen bekommen?", witzelt eine weitere Nutzerin.

Konkret hat sich Kim Kardashian zu der möglichen Photoshop-Panne nicht geäußert. In einer Instagram-Story teilte sie aber ein weiteres Foto von der Weihnachtsfeier, auf dem sie genervt nach links blickt. "Laune", kommentiert sie ironisch.

Der Kardashian-Nachwuchs feiert mit

Neben dem mutmaßlichen Photoshop-Daumen sind in der Fotoreihe aber auch Kim Kardashians vier Kinder North (10), Saint (8), Chicago (5) und Psalm (4) zu sehen. Auf einem anderen Bild posiert auch Schwester Khloé Kardashian (39) mit ihren zwei Kindern True (5) und Tatum (geb. 2022). Khloé und Kim Kardashian tragen glamouröse Abendkleider: Kim in hellblau und Khloé in Beige.