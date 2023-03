© John Rainford/Cover Images



Besessene Fans: Diese Stars haben die verrücktesten Stalker

James Blunt besang in seinem Superhit 'You‘re Beautiful' eine unbekannte Schöne, in die er sich in der Londoner U-Bahn verliebte. Eine Frau steigerte sich in die Überzeugung hinein, dass es sich dabei nur um sie handeln könne und…