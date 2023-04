© Henning Kaiser/picture-alliance/Cover Images



Verona Pooths Haus, in das Weihnachten 2021 eingebrochen wurde. "Der Schock sitzt noch immer tief in meiner Seele", bekannte die zweifache Mutter danach. Gatte Franjo setzte Himmel und Hölle in Bewegung, damit so etwas nicht noch einmal passiert; "Er macht alles, um uns hundertprozentig abzusichern." Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Haus sind jetzt verschärft worden. Auf Instagram präsentierte Verona stolz ihre neuen Panzerglastüren.