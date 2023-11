© Darla Khazei/INSTARimages



Sarah Jessica Parkers legendäre Serienfigur Carrie Bradshaw fiel dadurch auf, dass sie fast durchgehend ihr Festnetztelefon benutzte in einer Zeit, in der Handys schon allgegenwärtig waren. Und auch die Darstellerin gestand 2013, dass sie ohne Handy durchs Leben geht. In 'And Just Like That...' hat Carrie allerdings aufgerüstet - wie es mit SJP aussieht, wissen wir nicht.