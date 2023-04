Welt-Parkinson-Tag am 11. April: Diese Promis leben mit der Diagnose

© imago images/Horst Galuschka



Comedian Markus Maria Profitlich machte im April 2018 öffentlich, dass er an Parkinson leidet. Die Schockdiagnose erhielt er am 19. Hochzeitstag mit seiner Frau. Davon schrieb er auch in seinem Buch "Einmal alles auf den Kopf gestellt", in dem es um seinen Umgang mit der Krankheit geht.