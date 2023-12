Pierce Brosnan ist vorgeladen worden: Der ehemalige Bond-Darsteller wird für sein Verhalten abseits der Kamera angeklagt. Er hat im Yellowstone Nationalpark angeblich geschützte Gebiete betreten.

Pierce Brosnan (70) ist in Wyoming angezeigt worden, weil er angeblich geschützte Thermalgebiete des Yellowstone Nationalparks betreten haben soll. Das geht aus einem Gerichtsdokument hervor, das "People" vorliegt.

Laut einer Strafakte erhielt der ehemalige Bond-Darsteller Vorladungen, weil er am 1. November zu Fuß und außerhalb der Wanderwege "in allen Thermalgebieten und im Yellowstone Canyon" unterwegs gewesen sei und "gegen Sperrungen und Nutzungsbeschränkungen verstoßen" habe.

Warnung vor heißen Quellen und säurehaltigen Becken

In dem Gebiet können Thermalphänomene wie heiße Quellen, Geysire oder Travertinterrassen besichtigt werden. Schon auf der Website des Parks werden Besucher allerdings davor gewarnt, sich nach Einbruch der Dunkelheit in dem Gebiet aufzuhalten, im Wasser zu baden oder außerhalb der ausgewiesenen Wanderwege zu bewegen. So könne der Boden "nur eine dünne Kruste über kochend heißen Quellen" sein und die Becken säurehaltig genug, "um sich durch Stiefel zu brennen", wie es auf der Website heißt.

Pierce Brosnan haben diese Warnungen offensichtlich nicht von Erkundungen auf eigene Faust abgehalten. Der Schauspieler muss nun am 23. Januar vor dem Yellowstone Gericht in Wyoming erscheinen. Beide Vorladungen sind als Bagatelldelikte eingestuft.

Wegen Dreharbeiten mit Veronica Ferres in Wyoming

Brosnan war im Oktober in Wyoming, um den Western "Unholy Trinity" zu drehen - in dem Veronica Ferres (58) übrigens seine Frau spielt. Der Film wurde hauptsächlich auf der Yellowstone Film Ranch in Paradise Valley gedreht. Darin geht es um einen Sohn in den 1870er Jahren, der seinen Vater rächen soll. Unter der Regie von Richard Gray (43) spielen neben Brosnan Brandon Lessard und Samuel L. Jackson (75) die Hauptrollen.