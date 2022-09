Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria haben am Samstagabend eine Gender-Reveal-Party gefeiert und jetzt verraten, welches Geschlecht ihr Baby haben wird.

Pietro Lombardi (30) und seine Partnerin Laura Maria werden bald zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Schon jetzt hat das Paar verraten, welches Geschlecht ihr Kind haben wird. "IT'S A BOY", schrieb der Sänger am Sonntag (16. September) auf Instagram. "Wir freuen uns unglaublich, eine Familie zu werden und dass Alessio einen kleinen Bruder bekommt. Dieses Glück ist kaum in Worte zu fassen."

"Ein wunderschönes Gefühl"

Dazu teilte der werdende Vater ein Foto, das bei einer Gender-Reveal-Party am Samstag aufgenommen wurde und ihn mit der schwangeren Laura Maria sowie seinem siebenjährigen Sohn Alessio, aus erster Ehe, zeigt. "Es war ein wunderschönes Gefühl, das Geschlecht von unserem kleinen Wunder zu erfahren", so Lombardi weiter.

Lombardi und seine Partnerin verkündeten Ende August ebenfalls via Instagram, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten. Zu einem Pärchenfoto mit positivem Schwangerschaftstest hieß es: "Wenn aus Liebe Leben wird... Baby Lombardi ist unterwegs... Nach vielen turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben." Erst wenige Monate zuvor hatten die beiden ihr Liebescomeback bekannt gegeben, nachdem sie bereits 2020 einige Monate lang ein Paar waren.