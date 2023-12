Ein weiteres Kapitel in der *NSYNC-Geschichte könnte bald geschrieben werden. "Sag niemals nie", sagte Joey Fatone, auf die Frage, ob es eine Tour und ein neues Album geben könnte. Die Gespräche würden bereits laufen.

Wie geht es nach der kurzen *NSYNC-Reunion jetzt weiter? Anfang des Jahres gab die Boyband nach ihrer eigentlichen Auflösung im Jahr 2002 ihr Comeback bekannt. Allerdings nur für einen Song für den Animationsfilm "Troll". "Better Place" wurde am 29. September veröffentlicht, zwei Wochen zuvor stand die Band zum ersten Mal nach rund zehn Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne - allerdings nur, um dem Superstar Taylor Swift (34) bei den MTV Video Music Awards den Best Pop Award zu übergeben.

Es folgte noch ein weiterer gemeinsamer Promo-Auftritt bei der "Troll"-Weltpremiere und einige Interviews. Doch Justin Timberlake (42), JC Chasez (47), Lance Bass (44), Joey Fatone (46) und Chris Kirkpatrick (52) wurden nicht müde zu betonen, dass weitere Musik vorerst nicht geplant sei. Und auf keinen Fall komme eine gemeinsame Tournee. Doch jetzt stößt Fatone die Türe ganz weit auf und macht damit allen Fans weltweit große Hoffnungen. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin auf der "Bilt Rewards' 2023 Winter Holiday House Party" sagte der 46-Jährige in New York am Mittwoch auf die Frage, ob Konzerte geplant seien, lachend: "Wisst ihr was? Sag niemals nie. Ich denke, wir müssen uns ehrlich zusammensetzen und ein Gespräch führen."

*NSYNC: Kommt doch ein neues Album und eine Tournee?

Ein Dementi sieht definitiv anders aus. Fatone erklärte weiter, dass es bereits Gespräche über ein "Wollen wir etwas machen?" gegeben habe. Auch die Frage "Wie werden wir es machen?" sei bereits erörtert worden. Noch sei aber nichts in Bewegung, so Fatone weiter, um anschließend wieder schwammig zu werden: "Also, ich sage niemals nie, aber ich sage nicht nein und ich sage nicht ja." Man müsse nun einfach miteinander sprechen, aber für ihn sehe das Ganze "vielversprechend" aus.

Auch ein neues Album ist laut Fatone nicht mehr ausgeschlossen: "Wir würden gerne mehr Musik machen." Der neue Song habe "eine Minute" gedauert. Aber jeder habe sein eigenes Leben, viele seien verheiratet und hätten Kinder. Auch sein Kollege Lance Bass bestätigte dem "People"-Magazin vor Ort die Überlegungen: "Ich hoffe, wir finden etwas, das wir zusammen machen können." Man müsse miteinander sprechen und das werde eine Weile dauern, so Bass. Dennoch habe er Lust auf weitere gemeinsame Projekte: "In einer perfekten Welt wäre das großartig."