Auch 2023 gingen wieder zahlreiche prominente Beziehungen und Ehen in die Brüche. In diesem Jahr waren allerdings einige besonders spektakuläre und überraschende Fälle dabei.

Dass es 2023 zeitweise Promi-Trennungen zu hageln schien, dürfte damit zu tun haben, dass durch die nervenaufreibenden Lockdown-Phasen der vorangegangenen Pandemiezeiten selbst stabile Beziehungen auf eine harte Probe gestellt wurden. Doch natürlich gab es auch zahlreiche weitere Beweggründe, die deutsche und internationale Berühmtheiten veranlassten, in diesem Jahr ihre Partnerschaften endgültig an den Nagel zu hängen.

Iris und Peter Klein liefern Promi-Rosenkrieg des Jahres

Das Trennungsjahr 2023 startete im Januar mit dem bis heute andauernden Ehedrama rund um Daniela Katzenbergers (37) Mutter Iris Klein (56) und ihren dritten Ehemann Peter Klein (56). Iris warf ihrem Partner vor, ihr am Rande des Dschungelcamps in Australien untreu gewesen zu sein und sie mit der Moderatorin und ehemaligen Miss Germany Yvonne Woelke (42) betrogen zu haben. Die darauf folgende Schlammschlacht sollte den Boulevard das ganze weitere Jahr über beschäftigen, nicht zuletzt, als die beiden im November bei der Reality-Show "Promi Big Brother" wieder eine Weile gemeinsam unter demselben Dach verbringen mussten. Da sich Peter Klein bislang weigerte, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, sind die beiden Reality-Promis weiterhin verheiratet.

Öffentlicher Showdown bei den Pochers

Einen ähnlich skurrilen Rosenkrieg lieferten sich 2023 Oliver (45) und Amira Pocher (31). Nachdem sie ihre Beziehung drei Jahre lang in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers!" öffentlich zelebriert hatten, verkündeten sie auf diesem Kanal am 31. August nach siebenjähriger Beziehung und vier Ehejahren auch ihre Trennung. Dort eröffnete Amira den Fans: "Wir dachten uns, dass wir das hier, auf diesem Wege, wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt". Seine Podcast-Reihe setzte Oliver Pocher kurz darauf ausgerechnet mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) fort - unter dem neuen Titel "Die Pochers! Frisch recycelt".

Deutsche TV-Stars schalten auf Scheidung um

Vor allem Anfang des Jahres 2023 gingen erstaunlich viele weitere Beziehungen deutscher TV-Stars in die Brüche. So trennte sich Power-Talker Markus Lanz (54) nach zwölfjähriger Ehe von seiner Frau Angela Gessmann (41), "Let's Dance"-Moderatorin Victoria Swarovski (30) nach sechs Ehejahren von ihrem Ehemann Werner Mürz (46) und das Fernsehsternchen Sylvie Meis (45) nach knapp zweieinhalb Jahren von dem Künstler Niclas Castello (45).

Wesentlich länger hielten es Promi-Designer Harald Glööckler (58) und sein Lebenspartner Dieter Schroth (74) miteinander aus, die ganze 35 Jahre Seite an Seite verbrachten, bis sie Mitte Februar der "Bild"-Zeitung ihre Trennung vermeldeten. Für allgemeine Betroffenheit sorgte zudem das Beziehungs-Aus des Musikerpärchens Johannes Oerding (41) und Ina Müller (58), die zwölf lange Jahre miteinander gelebt hatten.

Schiefer Haussegen bei Kevin Costner

Auch auf internationalem Parkett trennten sich die Wege so einiger prominenter Paare. Die weitaus meisten Schlagzeilen generierte dabei das Beziehungsende des Hollywood-Stars Kevin Costner (68), dessen Frau Christine Baumgartner (49) nach einer 18 Jahre andauernden Ehe im Mai 2023 überraschend die Scheidung einreichte. Im darauf folgenden filmreifen Rosenkrieg zankten sich die beiden vor allem wegen Unterhaltsfragen und das Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder. Der über Anwälte ausgetragene Streit eskalierte, als Costner auf Baumgartners Auszug aus dem kalifornischen Familienanwesen bestand und sie schließlich per Gerichtsbeschluss vor die Tür beförderte.

Hollywoods Vorzeige-Ehen finden ihr Ende

Ebenfalls nach 18 Ehejahren entschied sich das Schauspielerpaar Tori Spelling (50) und Dean McDermott (57) im Juni dieses Jahres dafür, künftig getrennte Wege zu gehen. Wenig später gaben auch die Hollywood-Stars Hugh Jackman (55) und Deborra-Lee Furness (68) das Ende ihrer 27 Jahre währenden Ehe bekannt, die bereits während der nervenaufreibenden Covid-Lockdowns aus den Fugen geraten war. Für eine Überraschung sorgte ihre Kollegin Meryl Streep (74), als sie im Oktober öffentlich machte, sich bereits sechs Jahre zuvor von dem Bildhauer Don Gummer (76) getrennt zu haben, mit dem sie seit 1978 verheiratet ist - und wohl auch weiterhin bleibt.

Pop-Stars gehen auf neue Partnersuche

Neben langjährigen Schauspieler-Ehen gingen 2023 auch nicht wenige Liebesbeziehungen bekannter Musik-Stars in die Brüche, die jedoch allesamt wesentlich kurzlebiger ausfielen. Vergleichsweise lange hielten es dabei Kylie Minogue (55) und ihr Freund Paul Solomons (47) miteinander aus. Nachdem die beiden ganze fünf Jahre gemeinsam durchs Promi-Leben gegangen waren, scheiterte ihre Partnerschaft schließlich an den Schwierigkeiten der Fernbeziehung, in der sich die beiden wiederfanden, als die Sängerin Anfang 2022 zurück in ihre Heimat Australien zog und den ehemaligen "GQ"-Kreativchef in London zurückließ.

Auf sechs gemeinsame Jahre brachte es US-Superstar Taylor Swift (33) mit dem britischen Schauspieler Joe Alwyn (32). Im April sagten sich die beiden einvernehmlich Goodbye, mittlerweile sorgt die zwischenzeitlich zur "Person of the Year 2023" gekürte Sängerin durch eine neue Liaison mit dem Footballspieler Travis Kelce (34) für Schlagzeilen.