US-Schauspielerin Mila Kunis (38), die in der Ukraine geboren wurde und als Kind mit ihren Eltern in die USA ausgewandert war, und ihr Ehemann und Kollege Ashton Kutcher (44) haben viel Geld für die Ukraine gesammelt. Für ihr großes Engagement bedankte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) am Wochenende persönlich in einem Videochat. Ein Foto der drei bei dem Gespräch teilte Selenskyj auf seinem Twitter-Account.

.@aplusk & Mila Kunis were among the first to respond to our grief. They have already raised $35 million & are sending it to @flexport & @Airbnb to help 🇺🇦 refugees. Grateful for their support. Impressed by their determination. They inspire the world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/paa0TjJseu