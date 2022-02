Baby-News bei Shay Mitchell: Die Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind. "Wir sind so aufgeregt, dich kennenzulernen", schrieb der "Pretty Little Liars"-Star auf Instagram.

Shay Mitchell (34) ist wieder schwanger. Die Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind. Die freudige Nachricht verkündete der "Pretty Little Liars"-Star auf Instagram. "Kleines, wir sind so aufgeregt, dich kennenzulernen", schrieb sie unter anderem zu einem Foto, das sie mit Babybauch zeigt. Gleichzeitig schwingt bei der 34-Jährigen auch Trauer mit, denn erst vor wenigen Tagen starb Shay Mitchells Großmutter.

"Sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden und gleichzeitig die Freude zu erleben, einen neuen Menschen in dieser Welt willkommen zu heißen, ist der große Kreislauf des Lebens", erklärte Mitchell in ihrem Post. Es sei "die schwierigste Zeit, die ich bisher erlebt habe". Dennoch glaube Mitchell, dass "dies von Anfang an der Plan des Universums war": Sie brauche "andere weltliche Freuden, um den Verlust eines der wichtigsten Menschen in meinem Leben abzufedern".

Tochter Atlas wird große Schwester

Dies sei "der Beweis dafür, dass Liebe, Leben und Verlust gleichzeitig existieren können". Sie könne aufatmen, weil ihre verstorbene Großmutter und ihr ungeborenes Baby "bereits auf so kosmische Weise miteinander verbunden sind".

Mit ihrem Partner, Schauspieler Matte Babel (41), hat Mitchell bereits Tochter Atlas, die im Oktober 2019 geboren wurde. Die 34-Jährige ist unter anderem bekannt aus der Serie "Pretty Little Liars", in der sie von 2010 bis 2017 die Rolle der Emily Fields verkörperte. 2018 war sie in der Serie "You - Du wirst mich lieben" zu sehen.