Barbara Broccoli und Michael Wilson sind von Prinz William mit dem Ritterorden CBE geehrt worden. Die "James Bond"-Produzenten erhielten ihre Abzeichen in einer Zeremonie im Buckingham Palast.

Barbara Broccoli (62) und Michael Wilson (80) dürfen sich ab sofort "Commander of the British Empire" nennen. Dem Duo, das zahlreiche "James Bond"-Filme produziert hat, wurde am Freitag von Prinz William (40) in einer Zeremonie im Buckingham Palast der Ritterorden CBE verliehen. Queen Elizabeth II. (96) hatte beide bereits in ihrer Neujahrsliste für ihre Verdienste für Film, Drama, Philanthropie und Fähigkeiten geehrt.

Bei dem CBE handelt es sich um die dritte Stufe des Ritterordens, nur eine Knighthood und eine Damehood stehen noch darüber. Danach kommen der OBE ("Officer of the Most Excellent Order of the British Empire") und der MBE ("Member of the Most Excellent Order of the British Empire").

Noch auf der Suche nach dem nächsten James Bond

Nach der Zeremonie erklärte Broccoli einem Reporter der Zeitung "The Independent", dass es eine "große Ehre" sei und dass sie aktuell noch auf der Suche nach einem Nachfolger für Daniel Craig (54) als 007 sei. Prinz William wäre "der ideale Bond", scherzte Broccoli, "er ist leider beschäftigt, aber er wäre der perfekte Kandidat".