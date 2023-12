Der britische Thronfolger Prinz William (41) hat überraschend an der Weihnachtsfeier der Wohltätigkeitsorganisation The Passage teilgenommen. Bilder von der Obdachlosenspeisung postete der Kensington Palast auf Instagram. Der Sohn von König Charles III. packte dabei selbst mit an und streifte sich über seinen grünen Pullover auch eine Küchenschürze, um sich besser um die Zubereitung der Essen für Bedürftige kümmern zu können.

We had a great time at our Client's Christmas Party yesterday!🎄



A special thank you to our Royal Patron, Prince William @KensingtonRoyal, who joined us to prepare and serve food, and meet with those we support.



We hope everyone had just as much festive fun as we did🤗