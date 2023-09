O'zapft is! Mit einem gelungenen Anstich und im Beisein erster Promis hat Oberbürgermeister Dieter Reiter am Samstagmittag das Oktoberfest 2023 eröffnet.

Bei Kaiserwetter und mit einem gelungenen Anstich ist am Samstagmittag um 12 Uhr das 188. Oktoberfest in München eröffnet worden. "Versuchen wir dieses Jahr wieder zwei Schläge", gab sich Oberbürgermeister Dieter Reiter (65, SPD) optimistisch im gut gefüllten Schottenhamel-Festzelt. "Ein bisschen nervös ist er schon", stellte seine Frau Petra Reiter allerdings klar. Nach zwei kräftigen Schlägen hieß es dann wieder: "O'zapft is"!

Die erste Maß Bier wurde traditionell dem Ministerpräsidenten Markus Söder (56, CSU) überreicht, der sich dieses Jahr vor allem auf "Hendl Hendl Hendl" freue. Gemeinsam hoben Söder und Reiter anschließend ihre Maß für ein erstes "Prosit der Gemütlichkeit".

Florian Silbereisen und Andreas Gabalier feiern mit

Auch zahlreiche prominente Gesichter fanden sich zum Anstich im Schottenhamel-Festzelt zusammen. Anwesend war unter anderem Schlagersänger Florian Silbereisen (42), der dieses Jahr "das erste Mal auf der Kutsche mitfahren" durfte. "Letztes Jahr war ich nicht da, dieses Jahr endlich wieder auf der Wiesn", freute sich der Musiker. "Was wollen wir mehr, das Wetter spielt mit, die Stimmung ist sensationell."

Neben ihm auf der Bierzeltbank feierte außerdem der österreichische Sänger Andreas Gabalier (38): "Das ist München. [...] Das ist wirklich so ein kleines Nachhausekommen."