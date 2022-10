Cardi B (30) hat bereits zwei Kinder mit dem Rapper Offset (30). Ihre Tochter Kulture (4) und Söhnchen Wave Set (1) sollen offenbar jedoch schon so bald wie möglich ein neues Geschwisterchen bekommen. Das hat die 30-Jährige bei Twitter angedeutet.

My son so fire 🔥❤️….I can’t wait to get business finish and have my third pic.twitter.com/Usth7PWgNv