Die ehemalige "DSDS"-Kandidatin Melody Haase war bis vor Kurzem bei OnlyFans zu finden. Doch jetzt hat die Sängerin ihren Account gelöscht - und warnt mit deutlichen Worten vor der Plattform.

Die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin Melody Haase (29) war auf der Content-Sharing-Plattform OnlyFans aktiv - bis jetzt. Der Reality-TV-Star hat vor Kurzem seinen Account gelöscht. Das hat Haase der "Bild"-Zeitung bestätigt. "Ich kann OnlyFans nicht länger mit meinen Werten vereinbaren und möchte nicht länger Teil davon sein", erklärt die 29-Jährige im Interview.

Melody Haase warnt vor OnlyFans

Sie halte die Plattform für "sehr gefährlich". "Es ist meiner Meinung nach die Einstiegsdroge ins Erotik-Geschäft", erzählt Haase weiter. "Dieser Schritt wird einem dort sehr einfach gemacht, da das Ganze als Lifestyle angepriesen wird." Sie habe anfangs Unterwäschebilder auf der Plattform gepostet. "Man bekommt Likes und Bestätigung, wird glücklich, verdient Geld und gerät in einen Rausch." Der Körper werde immer mehr zum Produkt, warnt Haase. "Das hat am Ende nichts mit mir als Mensch zu tun."

Sie habe sich dort angemeldet, weil ihr suggeriert worden sei, "dass viele Stars das ja machen, dass nichts dabei sei und man wahnsinnig viel Geld damit verdient". Vor OnlyFans habe sie nur wenig Geld besessen, litt an Depressionen. "Inzwischen habe ich mich als Reality-Star etabliert und verdiene damit Geld." Wer dort einen Account anlegen möchte, sollte sich laut Haase eines bewusst sein: "Sich bei OnlyFans anzumelden ist so, als würde man von zu Hause seinen Körper verkaufen." Man könne sich sowohl beruflich als auch privat viele Möglichkeiten verbauen. Für sie sei es nicht einfach, wieder einen normalen Beruf zu finden. "Ich glaube auch nicht, dass ich Grundschullehrerin werden kann, was ich mir eigentlich mal gewünscht hatte."

Reality-TV-Star Melody Haase

Melody Haase wurde 2014 durch die elfte Staffel "Deutschland sucht den Superstar" bekannt, sie schied allerdings in der ersten Liveshow aus. Danach machte sie mit Reality-TV-Formaten auf sich aufmerksam. 2017 nahm sie an der RTL-Show "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" teil. Es folgten Auftritte bei "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt", "Hot oder Schrott - Die Allestester" sowie "Ex on the Beach".

OnlyFans ist eine Plattform, die zur kostenpflichtigen Bereitstellung von verschiedenen Inhalten, etwa Fotos und Videos, benutzt wird.