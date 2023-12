In wenigen Monaten soll "Rebel Rising" erscheinen. Ihre Memoiren zu schreiben, sei für Rebel Wilson teils "herzzerreißend und emotional" gewesen, erzählt die Schauspielerin.

Rebel Wilson (43) möchte schon bald ihre Memoiren veröffentlichen. Zwar ist das Buch bereits geschrieben, erscheinen soll es jedoch erst im kommenden April. In einer aktuellen Instagram-Story erzählt die australische Schauspielerin bereits jetzt, wie sie sich beim Schreiben gefühlt hat - und sie deutet zumindest an, was Fans erwartet.

"Und ja, so verbringe ich die Nächte meines Weihnachtsurlaubs", erzählt Wilson in einem Clip, in dem sie Seiten ihres Buchs signiert. "Es fehlen nur noch ein paar Tausend für die ersten Leute, die das Buch kaufen." Die Schauspielerin und Komikerin, die international unter anderem durch die Komödie "Brautalarm" und die "Pitch Perfect"-Filme bekannt wurde, könne es kaum erwarten, dass ihre Fans endlich ihre Memoiren zu lesen bekommen.

Emotionale Zeit für Rebel Wilson

"Ihr werdet eine ganz neue Seite von mir sehen", verspricht Wilson ihren Followerinnen und Followern. In den Memoiren werde "viel Lustiges, aber auch Ernstes" thematisiert. "Und hoffentlich werdet ihr das Buch genauso lieben, wie ich das Schreiben geliebt habe - auch wenn es manchmal herzzerreißend und emotional war", erklärt die 43-Jährige weiter.

Im Oktober hatte Wilson dem US-Magazin "People" verraten, dass sie rund eineinhalb Jahre an "Rebel Rising" gearbeitet habe: "Es war diese geheime Sache, die ich 18 Monate lang alleine gemacht habe. Es ist so aufregend, dass es jetzt fertig ist." Sie habe unterschätzt, wie viel Arbeit es sei, ein Buch über sein eigenes Leben zu schreiben.

"Rebel Rising" erscheint nach aktuellem Stand am 2. April 2024 bei Simon & Schuster. Der Schauspielerin zufolge wird es darin unter anderem um Themen wie "Gewichtszunahme und -abnahme, Sexualität, Fruchtbarkeitsprobleme, Überwindung von Schüchternheit, Zurückweisungen, usw." gehen. Außerdem habe sie "ein paar pikante Promi-Dinge eingebaut".