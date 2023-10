Mit Rücksicht auf ihre Schwangerschaft hat sich Renata Lusin dazu entschieden, nicht an der "Let's Dance"-Tour 2023 teilzunehmen. Die Profitänzerin erwartet nach mehreren Fehlgeburten erneut ein Baby.

Die schwangere Profitänzerin Renata Lusin (36) wird nicht an der diesjährigen "Let's Dance"-Tour im November teilnehmen. Sie würde es "vom Kopf her" schaffen, wisse aber nicht, wie es ihr dann gehe, erklärte sie in der RTL-Sendung "Exklusiv Weekend". Die Frau von Profitänzer Valentin Lusin (36) erlitt bereits drei Fehlgeburten und möchte bei ihrer erneuten Schwangerschaft wohl kein Risiko eingehen. Aktuell ist sie im fünften Monat.

"Dieses Mal Pause"

Ganz aufs Arbeiten verzichtet die Tänzerin aber nicht. Am Wochenende gaben sie und ihr Mann ein Tanztraining in Mellendorf. Doch die "Let's Dance"-Tour, die Anfang November startet, muss ohne Renata Lusin auskommen. "Ich würde es schaffen, glaube ich, vom Kopf her. Aber ich weiß nicht, wie es mir gehen wird", erklärt sie im Interview mit RTL. "Und dadurch habe ich gesagt, dieses Mal Pause mit der 'Let's Dance'-Tour. Und ich genieße einfach ein bisschen mehr."

Bereits während der vergangenen Staffel der erfolgreichen RTL-Tanzshow mussten die Zuschauer auf die 36-Jährige verzichten. Damals erwartete sie ebenfalls ein Kind, was sie wegen des Beginns von "Let's Dance" im Februar früher als gewollt verkündete. Dann erlitt sie eine Fehlgeburt. Wie das Paar enthüllte, war es bereits der dritte Verlust.

Nun teilten die Lusins dann erneut ihr Babyglück mit der Welt. "Ich möchte frei sein, ich möchte mich hübsch anziehen, auch enge Kleidung anziehen", erklärte sie gegenüber RTL, warum sie die erneute Schwangerschaft nicht länger für sich behalten wollte. Ihr Mann fügte hinzu: "Also, klar, wir leben nach der Situation von meinem Schatz immer noch von Tag zu Tag, aber wir wollen uns jetzt endlich freuen, uns öffentlich freuen, es allen mitteilen."

Die Live-Tour 2023 von "Let's Dance" startet am 7. November in Riesa und endet am 4. Dezember in Mannheim.