Im Juli wurde bekannt, dass sich Ricky Martin und Jwan Yosef scheiden lassen möchten. Nun sollen sie sich laut eines Medienberichts geeinigt haben.

Ricky Martin (51) und sein ehemaliger Partner, Jwan Yosef (38), sind offenbar schon in Kürze geschiedene Leute. Anfang Juli wurde bekannt, dass sie nach fast sechs Jahren Ehe getrennte Wege gehen möchten. Nun sollen die beiden eine Scheidungsvereinbarung getroffen haben.

Es liege eine unangefochtene, schriftliche Einigung vor, wie das US-Promi-Portal "TMZ" unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet. Demnach fehle nur noch die Unterschrift des zuständigen Richters, bevor die beiden wieder offiziell als Single gelten. Genaue Details sind nicht bekannt.

Sie haben ihre "Ehe mit Liebe, Respekt und Würde" beendet

Der Sänger und der Künstler hatten vor wenigen Wochen bestätigt, dass sie sich scheiden lassen werden. "Wir haben entschieden, unsere Ehe mit Liebe, Respekt und Würde für unsere Kinder zu beenden und das zu ehren, was wir als Paar all diese wundervollen Jahre erlebt haben", gab das ehemalige Paar in einem gemeinsamen Statement an das US-Magazin "People" bekannt.

Weiter erklärten Martin und Yosef, dass es der größte Wunsch der beiden sei, weiterhin "eine gesunde Familiendynamik und eine Beziehung zu pflegen, die auf Frieden und Freundschaft konzentriert ist, um mit der gemeinsamen Erziehung unserer Kinder fortzufahren sowie den Respekt und die Liebe, die wir füreinander haben, zu erhalten".

Martin und Yosef wurden offiziell 2016 ein Paar, gaben wenig später ihr Debüt auf dem roten Teppich und verkündeten auch ihre Verlobung. Anfang 2018 bestätigte der Sänger dann, dass sie heimlich geheiratet hatten. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder - ihre 2018 geborene Tochter Lucia und Sohn Renn, der 2019 zur Welt gekommen ist. Martin hat zudem die 2008 geborenen Zwillingssöhne Matteo und Valentino.