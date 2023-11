Obwohl Rihanna und A$AP Rocky beide für die gleiche Schuhmarke als Kreativdirektoren arbeiten, plant das Paar wohl in naher Zukunft keine gemeinsamen kreativen Projekte. Der Grund dafür ist eine ganz andere erfolgreiche Kollaboration der beiden.

Seit einigen Monaten sind Rihanna (35) und ihr Partner A$AP Rocky (35) zweifache Eltern. Dass sie zusammen zwei Kinder bekommen haben, erfüllt wohl vor allem den Rapper mit großem Stolz. Ihre beiden Söhne RZA (1) und den drei Monate alten Riot Rose bezeichnete er kürzlich in einem Interview mit dem Musik-Magazin "Complex" als die "beste Kreation" mit seiner Liebsten.

Das Gespräch fand am Freitag beim Formel 1 Grand Prix in Las Vegas statt, bei dem Termin wurde seine Puma x F1 Kollektion vorgestellt. Da sowohl A$AP Rocky als auch Rihanna als Kreativ-Direktoren für ihre jeweiligen Linien für Puma tätig sind, wurde der 35-Jährige beim Interview gefragt, ob er eine Zusammenarbeit mit seiner Lebenspartnerin für Puma in Betracht ziehen würde.

"Wir sind wirklich gut darin, Kinder zu machen"

Ganz offen überlegte er schließlich: "Bei was könnten wir uns zusammentun und einfach wie verrückt durchdrehen?" Um kurz darauf die Antwort zu geben - die allerdings nicht sehr viel mit der Arbeit für die Schuhmarke zu tun hat: "Ich glaube, wir sind wirklich gut darin, zusammenzuarbeiten und Kinder zu machen. Ich denke, das ist unsere beste Kreation bisher." Nichts sei besser als das. "Ein Ghost-Designer namens Gott" habe das alles geformt. "Wir haben diese wunderschönen Engel, also ist das die beste Zusammenarbeit."

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 ein Paar. Ihr erster gemeinsamer Sohn kam 2022 zur Welt. Die zweite Schwangerschaft gab die Sängerin dann bereits im Februar 2023 bekannt, als sie bei der Halbzeitshow des Super Bowls mit Babybauch auftauchte.