Die aktuell wieder schwangere Rihanna blickt auf Instagram auf ihre erste Schwangerschaft zurück - mit viel Haut und so gut wie keiner Kleidung. Mit den Bildern feiert sie ihren Körper und die "Magie", die dieser erschaffen hat.

Vor gut einem Jahr hat Rihanna (35) ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Kurz davor hat es für die hochschwangere Sängerin offenbar noch ein Foto-Shooting gegeben, bei dem sie so gut wie nackt im Freien posierte.

So zeigt sich Rihanna auf Instagram:

Die sieben Fotos postete Rihanna nun auf Instagram und teilte sie mit ihren 150 Millionen Followern. Darauf steht sie, einzig bekleidet mit einem schwarzen Slip und einer Kette, die ihre Brüste umschmeichelt, vor Palmen und blauem Wasser in der Sonne. "Hier eine kleine Serie, die ich 'Reibe an deinen Brüsten' nenne", witzelt Rihanna zu den Bildern. Tatsächlich hat sie in jedem Bild ihre Hände auf ihren Brüsten - ansonsten dürfte sie sie auf Instagram auch nicht posten.

"Wie eine Göttin"

Weiter erinnert sich Rihanna an ihre erste Schwangerschaft: "Zu Ehren meiner ersten Schwangerschaft, die Mutterschaft umarmend wie eine Göttin und die Magie, die dieser Körper erschafft! Baby RZA... da drin hatte er keine Ahnung, wie verrückt seine Mutter ist oder wie besessen er mich machen würde."

RZA, das erste Kind von Rihanna und ihrem Partner ASAP Rocky (34), kam im Mai 2022 auf die Welt. Aktuell ist Rihanna wieder froher Hoffnung: Ihre erneute Schwangerschaft verkündete sie während ihres Auftritts beim Super Bowl. Die Hashtags in Rihannas neuestem Post lauten dementsprechend: #Schwangerschaftsshoot2022 und #Fortsetzungfolgt.