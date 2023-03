Am 21. März hätte eigentlich in Bremen die Premiere für Helene Fischers neue Tour stattfinden sollen. Die Schlagerkönigin hat sich aber verletzt und muss "dringendem ärztlichen Rat" folgen, nicht aufzutreten. Jetzt soll die Tournee im April in Hamburg starten.

Viele Fans von Helene Fischer (38) haben dem 21. März entgegengefiebert. Am morgigen Dienstag hätte in Bremen der Auftakt zu ihrer neuen Tour stattfinden sollen, für die sie mit dem Cirque du Soleil zusammenarbeitet. Aufgrund einer Verletzung muss die Schlagersängerin die Premiere jedoch verschieben. Am Montagabend meldete sich Fischer mit einem Instagram-Beitrag bei ihren Followern, in dem sie die kurzfristige Verschiebung der anstehenden Konzerte verkündete.

"Alle geben ihr Bestes und ich freue mich mit jedem Tag, der produktiv zu Ende geht, immer mehr darauf, euch alle wieder zu sehen und euch voller Stolz unsere Show zu präsentieren", schreibt Fischer. "Manchmal sind aber höhere Mächte am Werk und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mir bei den Proben eine Rippenfraktur zugezogen habe." Schweren Herzens müsse sie daher "die Premiere verschieben". Das Team arbeite aktuell daran, "alternative Termine für Bremen und Köln zu finden, um die Konzerte nachzuholen". Ganz sollen die bisher geplanten Auftritte also nicht ausfallen.

"Rippenfraktur bei Akrobatik-Proben erzwingt Pause"

Nach Konzerten in Bremen hätte Fischer auch in Köln mehrere Shows spielen wollen. Auf der Website des Veranstalters Live Nation steht kurz und knapp: "Helene Fischer muss Tourstart verschieben. Rippenfraktur bei Akrobatik-Proben erzwingt Pause. Premiere jetzt am 11. April in Hamburg. Bremer und Kölner Konzerte werden nachgeholt." Wann genau, steht derzeit aber offenbar noch nicht fest. Nach Hamburg sind Stationen unter anderem in Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Berlin, München, Wien oder auch Zürich geplant.

"Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut, denn ich weiß, wie groß die Freude ist, dass es endlich los geht und wie viele Unannehmlichkeiten eine Verlegung für euch mit sich bringt", meint Fischer weiter. Mancher Fan wünscht entsprechend in den Kommentaren nicht nur "Gute Besserung", sondern äußert etwa auch sein Mitleid für andere, die womöglich bereits angereist sind. "Glaubt mir, ich hätte es mir auch anders gewünscht, allerdings muss ich dem dringenden ärztlichen Rat folgen", erklärt Fischer. Und sie fragt: "Wir holen das nach und dann feiern wir, was das Zeug hält, ok?!"