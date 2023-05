US-Star Robert De Niro und seine Freundin Tiffany Chen haben am Wochenende gemeinsam eine Party in Cannes besucht. Erst vor wenigen Tagen sind sie Eltern einer Tochter geworden.

US-Filmstar Robert De Niro (79) und seine Freundin Tiffany Chen haben im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes einen gemeinsamen Party-Abend genossen. Erst vor wenigen Tagen hatte De Niro die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes bekannt gegeben.

Erstmals erzählt hatte er von Töchterchen Gia Virginia Chen De Niro in einem Interview mit "ET Canada". Als er dabei nach seinen sechs Kindern gefragte wurde, korrigierte der Schauspieler, indem er sagte, er habe "eigentlich sieben". Der Hollywood-Star hat mit Ex-Frau Diahnne Abbott (78) die Kinder Drena (51) und Raphael (46). Mit Ex-Freundin Toukie Smith (70) teilt er die Zwillinge Julian und Aaron (27) sowie mit Ex-Frau Nummer zwei, Grace Hightower (68), Sohn Elliott (25) und Tochter Helen (11). Von Hightower trennte De Niro sich 2018, 2020 einigte sich das Ex-Paar auf das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter.

Filmpremiere mit Standing Ovations

Vor der "Vanity Fair x Prada"-Party im Hotel du Cap-Eden-Roc hatte der Schauspieler mit seinen Kollegen, darunter Leonardo DiCaprio (48) und Regisseur Martin Scorsese (80), auf dem roten Teppich posiert. Nach der Vorführung ihres Films "Killers of the Flower Moon" gab es vom Publikum neun Minuten lang Standing Ovations.

Der Film erzählt von der Mordserie an Mitgliedern der Osage Nation, die durch das auf ihrem Land entdeckte Öl in den 1920er Jahren in Oklahoma reich wurden. Scorsese hat den Film zusammen mit dem Drehbuchautor Eric Roth (78, "Dune") geschrieben und produziert, während DiCaprio, der zum wiederholten Mal mit dem Filmemacher zusammenarbeitet, auch als ausführender Produzent an dem Film beteiligt ist.

Neben DiCaprio und De Niro gehören zur Besetzung von "Killers of the Flower Moon" auch Lily Gladstone, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd, Jason Isbell und Sturgill Simpson.

Der Film wird im Oktober in ausgewählten Kinos zu sehen sein, bevor er weltweit auf Apple TV+ gestreamt werden kann.