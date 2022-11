Die Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park begrüßen auch kommendes Jahr wieder eine Vielzahl hochkarätiger Bands und Künstler. Mit dabei werden neben den Toten Hosen auch Machine Gun Kelly, Tenacious D und Apache 207 sein.

Auch kommendes Jahr finden vom 2. bis 4. Juni wieder die Musikfestivals Rock am Ring und Rock im Park statt. Nun steht ein Teil des Line-ups fest. Neben der deutschen Kult-Rockband Die Toten Hosen sind auch der US-Rapper Machine Gun Kelly (32) und die Punkgruppe Yungblud aus Großbritannien dabei. Dabei sollen Die Toten Hosen nur einer von insgesamt drei Headlinern sein, heißt es von den Veranstaltern.

Darüber hinaus bekommen die Besucher etwa auch den Rapper Apache 207 (25), die Pop-Punker von NOFX, die Deutschrapper von K.I.Z., die Rock- und Metalbands Papa Roach, Pantera und Evanescence sowie das Rock-Duo Tenacious D zu sehen und zu hören. Für NOFX sind es sogar die letzten Momente auf der großen Bühne: Sie haben beschlossen, ihre Live-Karriere zu beenden.

Die Toten Hosen exklusiv bei beiden Festivals

Die Toten Hosen treten kommendes Jahr in Deutschland ausschließlich bei Rock am Ring und Rock im Park auf. Frontmann Campino (60) sagte dazu: "Es ist ja kein Geheimnis, dass die beiden Stätten des Zwillingsfestivals zu unseren absoluten Lieblingslocations gehören, wo wir zusammen mit den Leuten im Lauf der Jahre legendäre Schlachten geschlagen haben. Wir haben mit den Fans gerade einen fantastischen Sommer erleben können und freuen uns jetzt umso mehr, dass wir die Gelegenheit bekommen, nächstes Jahr auf geschichtsträchtigem Boden, allen, die noch eine weitere Runde mitfahren möchten, genauso wie allen Neueinsteiger, nochmal das volle Programm an Tote-Hosen-Wahnsinn servieren zu können. Macht euch bereit!"



Rock am Ring findet kommendes Jahr am Nürburgring in der Eifel, Rock im Park am Zeppelinfeld in Nürnberg statt. Erwartet werden mehr als 160.000 Musikfans.