Chris Martin (46) hat einen Tag in einem Wohltätigkeits-Café für Obdachlose gearbeitet. Am Samstag sammelte der Coldplay-Frontmann mit seiner Schicht in der Crisis-Filiale in Finsbury Park, London, Geld für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben.

Der Sänger arbeitet regelmäßig ehrenamtlich für die Obdachlosenhilfe. In der Weihnachtszeit legt er normalerweise eine Schicht im Lagerhaus ein, wie die "Sun" berichtet. Nachdem dort dieses Jahr allerdings niemand mehr gebraucht wurde, wurde Martin gebeten, eine etwas öffentlichere Schicht in dem Café zu machen.

Matt Downie, Geschäftsführer des Ladens, hat auf X, ehemals Twitter, Bilder der besonderen Schicht geteilt. Während der Arbeit trug Martin demnach eine graue Mütze und ein Shirt mit der Aufschrift "Love is the drug", zu Deutsch: "Liebe ist die Droge". Auf einem Foto steht Martin hinter der Theke des Coffeeshops und bedient Gäste, auf einem anderen posiert er mit den Angestellten.

There was a very special guest working in the Finsbury Park @crisis_uk shop today…



Chris Martin is a treasured, long-standing volunteer and supporter. One of the nicest people you could hope to meet. pic.twitter.com/1doKYaWlaQ